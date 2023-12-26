В Министерстве культуры предложили объединить музыкальные организации

Глава министерства культуры Ольга Любимова сообщила о создании координационного совета, который будет объединять крупнейшие творческие учебные заведения, концертные организаций, а так же музыкальные театры.
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