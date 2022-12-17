Максим Цветков: «Возможно, я немного терял мотивацию в подготовке в этом году. Понимаю, что я сам главный тренер, и только я отвечаю за результат»

Биатлонист Максим Цветков оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Уфе. Сегодня Цветков занял второе место, уступив секунду победителю гонки – Александру Корневу.

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