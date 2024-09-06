Мастер-классы и тренинги провели для педагогов Подмосковья в Химках

Финальный день проекта «Методический автобус» прошел на базе школы «Форум» в Химках. Члены клуба «Педагог года Подмосковья» провели для учителей и директоров школ региона интересные мастер-классы и практические занятия.
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