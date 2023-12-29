Еще 11 новогодних поездов запустили в метро

В столичном метрополитене начали курсировать еще 11 новогодних составов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве города, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.