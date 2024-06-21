Американский бюджет: ад, Украина и Израиль

Рост расходов правительства США приблизит дефицит бюджета США в 2024 году к 2 триллионам долларов. Прогнозируется также, что процентную ставку ФРС: в этом году один раз все же понизитКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.
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