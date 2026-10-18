14 семей погибших во время резни 7 октября и находившихся в плену у ХАМАСа подали жалобу юридической советнице правительства и полиции Израиля, требуя открыть уголовное дело против Нетаньяху.
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