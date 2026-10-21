В Приуральском и Шурышкарском районах ЯНАО днем в среду, 21 октября, ожидается штормовой ветер. По данным регионального ЦГМС, порывы могут достигать 30 м/с, сообщил чат-бот «Ямалспас».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым