Рейтинг ATP. Де Минаур дебютировал в топ-10, Зверев обошел Циципаса, Берреттини выпал из топ-100

Чемпион United Cup в составе сборной Германии Александр Зверев обошел Стефаноса Циципаса. Pepperstone ATP Rankings Положение на 8 января 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11055 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8855 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7555 4 (4) Янник Синнер (Италия) 6490 5 (5) Андрей Рублев (Россия) 5010 6 (7) Александр Зверев (Германия) 4275 7 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4025 8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3815 9 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3320 10 (12) Алекс де Минаур (Австралия) 2950 12 (10) Тэйлор Фриц (США) 2840 13 (14) Григор Димитров (Болгария) 2775 15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2475 20 (22) Адриан Маннарино (Франция) 1765 36 (39) Роман Сафиуллин (Россия) 1190 38 (35) Аслан Карацев (Россия) 1103 49 (49) Александр Шевченко (Россия) 961 50 (69) Эмиль Руусувуори (Финляндия) 921 64 (67) Павел Котов (Россия) 835 96 (116) Джеймс Дакворт (Австралия) 628 110 (73) Бенжамен Бонзи (Франция) 588 125 (92) Маттео Берреттини (Франция) 522 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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