Открытая язва стала причиной смерти 44-летнего актера Андрея Терентьева. Об этом сообщила семья артиста в беседе с РИА «Новости» .
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