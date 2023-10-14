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Стеф Карри и Джонатан Куминга набрали 44 очка на двоих в предсезонном матче с «Лейкерс»

Стеф Карри и Джонатан Куминга набрали 44 очка на двоих в предсезонном матче с «Лейкерс»

«Голден Стэйт» в пятницу взял верх над «Лейкерс» в предсезонном матче – 129:125. Игроки «Уорриорз» Стефен Карри и Джонатан Куминга набрали 44 очка на двоих.

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