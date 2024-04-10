Более 45 миллионов квадратных метров дорог и улиц Петербурга уже очистили от пыли и грязи

Сейчас дорожные предприятия в сутки расходуют более 10 тысяч кубических метров воды на промывку города В Петербурге в рамках месячника по благоустройству дорожные предприятия уже очистили более 45 миллионов квадратных метров дорог и улиц города.
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