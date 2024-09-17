«Ковидтан куркырга кирәкми»: Татарстан табиблары ОРВИга әзерлек турында сөйләде

Быел Татарстанда гриппка каршы вакцинация 1 ай алданрак башланды. Җәйнең соңгы аенда салкын булу сәбәпле ОРВИ баш калкытты – август башыннан алып, табиблар атна саен авыручыларның 10 процентка үсүен теркәде.
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