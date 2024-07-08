Развёртывание Т-ПВО – сил территориальной противовоздушной обороны Российской Федерации

Изображение: Центр Комплексных Беспилотных Решений (ЦКБР)Реальность такова, что количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе, применяемых вооружёнными силами Украины (ВСУ) и главным управлением разведки (ГУР) Украины по объектам, расположенным в глубине территории Российской Федерации, постепенно возрастает.
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