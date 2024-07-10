Экс-футболист Точилин: Пиняев, Тюкавин и Захарян не хуже Ямаля

Экс-полузащитник московского "Динамо" и бывший главный тренер "Сочи" в Российской премьер-лиге Александр Точилин назвал трех российских футболистов, не уступающих юной звезде сборной Испании Ламину Ямалю по игровому мышлению.
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