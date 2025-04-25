О чем МИД России предупредил граждан, планирующих поездки в Молдову

Министерство иностранных дел России выпустило предупреждение для российских граждан, планирующих поездки в Молдову, настоятельно рекомендовав им учитывать существующие риски при планировании поездок в нашу страну.
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