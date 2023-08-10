Российская армия в ходе СВО научилась противодействовать самому передовому оружию НАТО. Об этом в эфире стрима Народного фронта заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Гурулёв: Они нас сами учат воевать
Комментарии
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Александр Ткаченко
Да, да, да, ну получит запад очередной урок и новое высоко технологичное оружие не поможет. Главное человек.
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19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
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15 час.
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