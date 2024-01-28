9 причин, почему постоянно хочется спать

Хотеть спать после бессонной ночи – нормально. Но, что делать, если чувство сонливости не проходит после восьми и больше часов сна, а ситуация повторяется каждый день? № 1 – Недостаток калорий или витаминов Строгие диеты, ограничения в питании или регулярные пропуски приема пищи.