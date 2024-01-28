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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

9 причин, почему постоянно хочется спать

Хотеть спать после бессонной ночи – нормально. Но, что делать, если чувство сонливости не проходит после восьми и больше часов сна, а ситуация повторяется каждый день? № 1 – Недостаток калорий или витаминов Строгие диеты, ограничения в питании или регулярные пропуски приема пищи.

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