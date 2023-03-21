Венгрия опровергла блокировку заявления ЕС по международному ордеру на арест Путина

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолай назвал «ложью» сообщение о том, что власти этой страны якобы наложили вето на совместное заявление стран Евросоюза по выдаче Международным судом ордера на арест президента РФ Путина.