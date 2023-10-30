От И до Г. Новый центр затрат РЖД

14 марта 2023 года Президент Российской Федерации на совещании по вопросам развития дальневосточных городов, среди многих нужных дальневосточникам решений, поручил ускорить реконструкцию железнодорожной станции Забайкальск, предусмотрев строительство второго главного хода в г.
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