Захарова сравнила США с сорокой из детского стихотворения

Валерий Шарифулин/ТАСС Американское правительство своими действиями напоминает сороку из детской игры, которая кормит своих птенцов, заявила официальны представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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