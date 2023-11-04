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Захарова сравнила США с сорокой из детского стихотворения

Захарова сравнила США с сорокой из детского стихотворения

Валерий Шарифулин/ТАСС Американское правительство своими действиями напоминает сороку из детской игры, которая кормит своих птенцов, заявила официальны представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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