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Инвестиционный гигант EQT выкупает брокера McGill and Partners за $2,0 млрд

Инвестиционный гигант EQT выкупает брокера McGill and Partners за $2,0 млрд

Шведская инвестиционная компания EQT в рамках своего фонда EQT X заключила окончательное соглашение о приобретении контрольного пакета акций специализированного международного страхового и перестраховочного брокера McGill and Partners у частного инвестиционного фонда Warburg Pincus.

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