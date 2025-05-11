Вьетнам определен приоритетным направлением международной деятельности Санкт-Петербурга

Решение об этом принял губернатор Александр Беглов В эти минуты в Москве проходит встреча Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с российскими специалистами, деятелями науки и культуры, которые поддерживали и помогали Вьетнаму в разные периоды времени, а также с петербургской делегацией.
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