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Политолог Марков: Зеленский запретил чиновникам покидать Украину, чтобы они не смогли сбежать в случае успешного наступления РФ

Политолог Марков: Зеленский запретил чиновникам покидать Украину, чтобы они не смогли сбежать в случае успешного наступления РФ

Украинский президент Владимир Зеленский запретил чиновникам покидать территорию бывшей советской республики, чтобы они не смогли сбежать в случае успешного наступления Российской Федерации.

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