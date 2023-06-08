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«Русские не побежали»: военкор Сладков сообщил о проблеме ВСУ на Запорожском направлении

«Русские не побежали»: военкор Сладков сообщил о проблеме ВСУ на Запорожском направлении

Запорожское направление в ночь на 8 июня сотрясли залпы танковых орудий. ВСУ попытались прорваться, однако военные маневры все сложнее даются украинским солдатам, считает журналист Александр Сладков.

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