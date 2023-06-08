«Русские не побежали»: военкор Сладков сообщил о проблеме ВСУ на Запорожском направлении

Запорожское направление в ночь на 8 июня сотрясли залпы танковых орудий. ВСУ попытались прорваться, однако военные маневры все сложнее даются украинским солдатам, считает журналист Александр Сладков.
Популярные статьи
- «МК» назвал число погибших офицеров НАТО при российском ударе по центру спецопераций ВМСУ
- Захарова загнала генсека ООН Гутерреша в угол одним вопросом о подрыве Каховской ГЭС
- «Хвала русскому солдату, который, превозмогая все трудности, дает отпор врагу»: Пригожин о результатах боев на Запорожском направлении
Свежие комментарии