Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 823 подписчика

Опять народ не тот.

Опять народ не тот.

Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие читатели. Надеюсь, мои скромные комментарии нашего бытия еще не изгладились из вашей памяти.

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