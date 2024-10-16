«Это случится внезапно». В США сделали заявление о спецоперации МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска в любой момент могут потерпеть поражение на передовой, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Это случится внезапно». В США сделали заявление о спецоперации
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Юрий Ильинов
Европа подталкивает Киев к заморозке конфликта в ожидании результатов выборов в США В последние несколько недель страны ЕС несколько изменили свою риторику в отношении России – от былых воинственных заявлений практически не осталось и следа, теперь политики куда более осторожны в своих заявлениях, а эксперты более осторожны в своих прогнозах в отношении военного конфликта на Украине. Риторика западных СМИ также изменилась. О некоторых изменениях в европейской политике говорит, например, то, что Германия отказалась поставлять Украине тяжелую технику. Как сообщает Bild, Берлин завершил поставки Киеву тяжелой военной техники и больше не будет направлять новую. В Минобороны страны, по данным издания, больше не верят в способность Украины на контрнаступление. Происходит это на фоне скорых выборов в США, где один из кандидатов в президенты Дональд Трамп пообещал остановить военный конфликт на Украине, а также на фоне неудач ВСУ (особенно на Донбассе, где они отступают, а ВС РФ продвигаются вперед). ЕС, не обладая политической самостоятельностью, разумеется, ожидает прихода к власти новой американской администрации, а поэтому осторожничает в заявлениях. Кроме того, некоторые политики пытаются спасти свои стремительно падающие рейтинги – военная риторика уже изрядно надоела как избирателям, так и истеблишменту, которые недовольны бесконечными вливаниями финансовых средств в Украину, поэтому некоторые политики делают «миролюбивые» заявления. Очевидно, что Европа подталкивает Зеленского, который ранее был чрезвычайно самоуверен, к согласию на заморозку конфликта.
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11 час.
Юрий Ильинов
Европа подталкивает Киев к прекращению огня Последнее турне Зеленского по Европе и США завершилось провалом – он не нашел той поддержки, которую искал. В США больше заняты предвыборной кампанией, в которой тема Украины практически не играет никакой роли – американских избирателей, как показывают социологические опросы, волнуют совсем другие темы (экономика, вопросы миграции и безопасности границ). Европа также устала от Украины, однако там тоже находятся в ожидании американских выборов. ЕС будет подстраиваться под ситуацию в зависимости от того, кандидат от чьей партии (и чьего глобального проекта – леволиберальных глобалистов или американских консерваторов) победит и какую позицию этот кандидат и партия займут по отношению к Украине. Западу давно очевидно, что Зеленский ставит фантастические военные цели, которых не в состоянии добиться, однако на полный отказ от поддержки Киева рассчитывать не стоит. Украину просто немного спустили с небес на землю и начали подталкивать к переговорам с Россией и более реалистичным целям, но пока осторожно, с оглядкой на американских партнеров. Если победит Трамп, то это давление наверняка усилится. После визита Зеленского в Италию газета Corriere della Sera сообщила, что Украина готова прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без официального признания потери территорий взамен на гарантии безопасности США и членство в ЕС. Видимо, об этом и шла речь между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Зеленским. «Он был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта в обмен на некоторые западные обязательства. Во-первых, гарантии безопасности со стороны США, по образцу тех, которые распространяются американцами на Японию, Южную Корею и Филиппины. Во-вторых, Зеленский хотел бы получить гарантии от Рима, Парижа и Берлина о скором вступлении в Евросоюз», – пишет издание. Данные планы удивительно похожи на мирный план Дональда Трампа по Украине, который не так давно публично озвучил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. Вэнс отметил, что мирный план Трампа по Украине предполагает заморозку линии фронта и создание на нынешней линии разграничения «демилитаризованной зоны», отказ Украины от вступления в НАТО и получение Украиной и Россией гарантий от Запада. Финансировать восстановление Украины будет Германия. О вводе каких-то международных контингентов речь не шла, поскольку все подробности плана неизвестны, но вполне можно допустить, что этот план предусматривает неких полицейских наблюдателей или миротворцев на линии разграничения. Таким образом, Европа опять-таки подстраивается под мнение одного из кандидатов в президенты США. Однако в случае победы Камалы Харрис и Демократической партии, которая является инструментом глобалистов, Европа может изменить свою позицию, если на то будет воля Вашингтона. Позиция самого Зеленского не играет значительной роли в глобальной игре – едва ли он сможет долго продолжать войну вопреки воле Запада. С другой стороны, Зеленский понимает, что мир будет означать конец его диктатуре, конец его власти, поэтому он отчаянно пытается заручиться поддержкой США и Европы для продолжения войны.
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11 час.
Юрий Ильинов
Нужно ли соглашаться России на заморозку конфликта? В России отношение к предполагаемой заморозке конфликта неоднозначное — среди ура-патриотов и патриотически настроенных экспертов можно встретить мнение о том, что заморозка конфликта невыгодна России и ее хотят «навязать». Такое мнение, в частности, высказал политолог Юрий Баранчик: «Вариант с прекращением огня вдоль нынешней линии фронта без признания потери территорий, озвученный газетой Corriere della Sera, означает заморозку конфликта для передышки киевского режима… Неоднократно отмечал, что такой вариант развития событий для России означает отложенное стратегическое поражение. Уверен, что военно-политическое руководство нашей страны это прекрасно понимает и ни на какую заморозку не пойдёт, а будет действовать в отстаивании национальных интересов России до конца. Ещё один важный момент. Должен быть сформулирован наш критерий победы на Украине. Считаю, что речь должна идти о контроле всей украинской территории». Данные планы звучали бы логично в первой половине 2022 года, однако на дворе октябрь 2024 года, СВО приняла позиционный характер и продолжается уже более чем 2,5 года, ВС РФ были вынуждены оставить Херсон, о возвращении которого больше никто не вспоминает, а поэтому выглядят они, нужно признать, так же фантастически, как и украинские планы о «границах 1991 года». Если смотреть на ситуацию реалистично, а не из-под розовых очков, то на данный момент у России нет сил и средств не только для того, чтобы взять под контроль всю Украину, но и для того, чтобы полностью освободить новые территории, которые официально вошли в ее состав. В Москве это понимают, поэтому ограничивают свои официальные цели освобождением новых территорий и нейтралитетом Киева. План Москвы по СВО уже давно заключается в том, чтобы «пересидеть» Запад, дождаться смены политических элит в США, Европе и на Украине, дождаться перемен, которые будут способствовать реальным мирным переговорам. И в случае прихода к власти Трампа такие мирные переговоры, судя по всему, могут состояться. В случае, если России удастся добиться письменных гарантий Киева и Запада о нейтралитете Украины, т.е. о невступлении ее в НАТО, заморозку конфликта нельзя будет назвать совсем уж плохим сценарием. Дело в том, что альтернативой заморозки, в лучшем случае, являются еще годы (если не десятилетия) изматывающего военного конфликта. Ведь Запад никогда полностью не откажется от поддержки Украины и продолжит поставлять ей оружие. Конфликт на Украине является управляемым, и при желании коллективный Запад может как уменьшать, так и увеличивать поставки вооружений. Более того – при определенном развитии событий страны НАТО даже открыто могут ввести войска на Украину.
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11 час.
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