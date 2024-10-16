«Это случится внезапно». В США сделали заявление о спецоперации

Юрий Ильинов Европа подталкивает Киев к заморозке конфликта в ожидании результатов выборов в США В последние несколько недель страны ЕС несколько изменили свою риторику в отношении России – от былых воинственных заявлений практически не осталось и следа, теперь политики куда более осторожны в своих заявлениях, а эксперты более осторожны в своих прогнозах в отношении военного конфликта на Украине. Риторика западных СМИ также изменилась. О некоторых изменениях в европейской политике говорит, например, то, что Германия отказалась поставлять Украине тяжелую технику. Как сообщает Bild, Берлин завершил поставки Киеву тяжелой военной техники и больше не будет направлять новую. В Минобороны страны, по данным издания, больше не верят в способность Украины на контрнаступление. Происходит это на фоне скорых выборов в США, где один из кандидатов в президенты Дональд Трамп пообещал остановить военный конфликт на Украине, а также на фоне неудач ВСУ (особенно на Донбассе, где они отступают, а ВС РФ продвигаются вперед). ЕС, не обладая политической самостоятельностью, разумеется, ожидает прихода к власти новой американской администрации, а поэтому осторожничает в заявлениях. Кроме того, некоторые политики пытаются спасти свои стремительно падающие рейтинги – военная риторика уже изрядно надоела как избирателям, так и истеблишменту, которые недовольны бесконечными вливаниями финансовых средств в Украину, поэтому некоторые политики делают «миролюбивые» заявления. Очевидно, что Европа подталкивает Зеленского, который ранее был чрезвычайно самоуверен, к согласию на заморозку конфликта.

Юрий Ильинов Европа подталкивает Киев к прекращению огня Последнее турне Зеленского по Европе и США завершилось провалом – он не нашел той поддержки, которую искал. В США больше заняты предвыборной кампанией, в которой тема Украины практически не играет никакой роли – американских избирателей, как показывают социологические опросы, волнуют совсем другие темы (экономика, вопросы миграции и безопасности границ). Европа также устала от Украины, однако там тоже находятся в ожидании американских выборов. ЕС будет подстраиваться под ситуацию в зависимости от того, кандидат от чьей партии (и чьего глобального проекта – леволиберальных глобалистов или американских консерваторов) победит и какую позицию этот кандидат и партия займут по отношению к Украине. Западу давно очевидно, что Зеленский ставит фантастические военные цели, которых не в состоянии добиться, однако на полный отказ от поддержки Киева рассчитывать не стоит. Украину просто немного спустили с небес на землю и начали подталкивать к переговорам с Россией и более реалистичным целям, но пока осторожно, с оглядкой на американских партнеров. Если победит Трамп, то это давление наверняка усилится. После визита Зеленского в Италию газета Corriere della Sera сообщила, что Украина готова прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без официального признания потери территорий взамен на гарантии безопасности США и членство в ЕС. Видимо, об этом и шла речь между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Зеленским. «Он был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта в обмен на некоторые западные обязательства. Во-первых, гарантии безопасности со стороны США, по образцу тех, которые распространяются американцами на Японию, Южную Корею и Филиппины. Во-вторых, Зеленский хотел бы получить гарантии от Рима, Парижа и Берлина о скором вступлении в Евросоюз», – пишет издание. Данные планы удивительно похожи на мирный план Дональда Трампа по Украине, который не так давно публично озвучил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. Вэнс отметил, что мирный план Трампа по Украине предполагает заморозку линии фронта и создание на нынешней линии разграничения «демилитаризованной зоны», отказ Украины от вступления в НАТО и получение Украиной и Россией гарантий от Запада. Финансировать восстановление Украины будет Германия. О вводе каких-то международных контингентов речь не шла, поскольку все подробности плана неизвестны, но вполне можно допустить, что этот план предусматривает неких полицейских наблюдателей или миротворцев на линии разграничения. Таким образом, Европа опять-таки подстраивается под мнение одного из кандидатов в президенты США. Однако в случае победы Камалы Харрис и Демократической партии, которая является инструментом глобалистов, Европа может изменить свою позицию, если на то будет воля Вашингтона. Позиция самого Зеленского не играет значительной роли в глобальной игре – едва ли он сможет долго продолжать войну вопреки воле Запада. С другой стороны, Зеленский понимает, что мир будет означать конец его диктатуре, конец его власти, поэтому он отчаянно пытается заручиться поддержкой США и Европы для продолжения войны.