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Анчелотти, Бараха и Мичел Санчес номинированы на приз тренеру месяца в Ла Лиге 

Анчелотти, Бараха и Мичел Санчес номинированы на приз тренеру месяца в Ла Лиге 

Карло Анчелотти претендует на звание лучшего тренера августа в Ла Лиге. Помимо представителя «Реала» на приз номинированы Рубен Бараха («Валенсия») и Мичел Санчес («Жирона»).

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