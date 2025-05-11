Дева в беде: как милые девушки становятся причиной мужской трагедии?

Дева в беде это термин, пришедший в психологию из литературы, описывающий представительницу нежного пола, которая выглядит молодо, нежно и привлекательно, при этом обязательно находится под влиянием злодея, тирана, абьюзера.
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