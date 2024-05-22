Петрозаводский боксер выиграл серебро на первенстве России

У него есть все шансы попасть на первенство Европы, которое пройдет в Боснии и Герцеговине. Карельский боксер Розысалим Бойназаров стал финалистом первенства России по боксу 2024 года среди средних юношей 2010-2011 года рождения.
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