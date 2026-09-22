Нержавеющая труба - когда обычной стали становится недостаточно

Труба кажется довольно простой вещью. Полая металлическая заготовка, по которой можно пустить воду, газ или какую-нибудь технологическую жидкость.
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