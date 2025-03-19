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Дмитриев: приостановка ударов по энергетике — первая деэскалация за три года

Дмитриев: приостановка ударов по энергетике — первая деэскалация за три года

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что план прекращения ударов по энергетической инфраструктуре на Украине, согласованный президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, стал первой деэскалацией за три года.

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