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10 самых ярких моментов из семейной жизни великого и ужасного Оззи Осборна

10 самых ярких моментов из семейной жизни великого и ужасного Оззи Осборна

В этот день, 3 декабря, в Бирмингеме, Великобритания, родился великий и ужасный Оззи Осборн. Этот эксцентричный и харизматичный музыкант известен не только своими музыкальными достижениями, но и яркой семейной жизнью, полной неожиданных поворотов и сюрпризов.

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