В Англии раскритиковали Тухеля: «Он облажался. Это все та же Англия, все та же старая трусливая чушь»

Бывший игрок нескольких клубов АПЛ, молодежной сборной Англии, а ныне эксперт Джейми О'Хара раскритиковал главного тренера национальной команды Томаса Тухеля за «трусливый» футбол и поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 (1:2).
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