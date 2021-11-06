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Светлана Христианова: «Хотела сына, но им стал «Электрон»

Светлана Христианова: «Хотела сына, но им стал «Электрон»

6 ноября 2021 года Нижегородский кинотеатр «Электрон» отмечает свое 55-летие. С 2005 года он входит в сеть кинотеатров «Империя Грез», но когда-то он был абсолютно самостоятельным, занимал лидирующие позиции в мире Горьковского синематографа.

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