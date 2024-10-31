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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Самою Обаятельную и Привлекательную, Корниенко Ларису Ивановну, с юбилеем

Самою Обаятельную и Привлекательную, Корниенко Ларису Ивановну, с юбилеем!!!!!!!!!! 🥳🥳🥳🥳🥳 Мы коллегу с днем рожденья Поздравлять сейчас спешим И с огромным нетерпеньем Ей желаем от души, Чтобы утром на работу Подниматься было в кайф, Ежедневные заботы Привносили б только драйв, Чтоб огромные зарплаты Не в конвертах, а в мешках, От начальника награды, Солнце, море в отпусках, Чтобы дома обожали И в тяжелые деньки Пожалели, поддержали, Отогрели, сберегли.

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