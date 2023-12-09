Хочешь хорошую работу — следи за своими страницами в социальных сетях

Эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» провели исследование о влиянии активности кандидатов в социальных сетях на процесс трудоустройства среди жителей крупных российских городов в возрасте от 18 до 55 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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