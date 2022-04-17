Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО приступили к сезонной уборке жилых территорий военных городков на Урале, в Сибири и Поволжье

Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО приступили к сезонной уборке жилых территорий военных городков на Урале, в Сибири и Поволжье

В ближайшее время специалисты приступят к побелке деревьев, бордюров, которые располагаются вдоль дорог.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх