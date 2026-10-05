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21 страна приняла Антальинскую декларацию о мирном космосе

21 страна приняла Антальинскую декларацию о мирном космосе

Антальинскую декларацию о мирном использовании космоса приняли и одобрили 32 представителя 21 страны, заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир на встрече министров и парламентариев Международного астронавтического конгресса, 4 октября сообщило агентство Анадолу.

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