Экс-боец UFC Бэмгбос о бое Рахмонов – Томпсон: «Вандербой» нокаутирует его»

Ранее выступавший в UFC боец среднего веса, американец с нигерийскими корнями Олувале Бамгбос поделился своим прогнозом на предстоящий поединок между непобежденным представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном из США «Думаю, либо «Вандербой» нокаутирует его, либо попадет под грэпплинг», — поделился своим мнением в соцсети Олувале.
Популярные статьи
- Иван Штырков: «При Ельцине я вообще не понимал, что происходит. Была жопа по сравнению с тем, что сейчас»
- Джефф Монсон: «Планирую открыть в Башкирии приют для бездомных и центр помощи уязвимым слоям населения»
- Далер Кузяев: «Мне нравится во Франции, это новая жизнь. Учу французский – он не очень сложный, но есть свои детали»
Свежие комментарии