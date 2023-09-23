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Экс-боец UFC Бэмгбос о бое Рахмонов – Томпсон: «Вандербой» нокаутирует его»

Ранее выступавший в UFC боец среднего веса, американец с нигерийскими корнями Олувале Бамгбос поделился своим прогнозом на предстоящий поединок между непобежденным представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном из США «Думаю, либо «Вандербой» нокаутирует его, либо попадет под грэпплинг», — поделился своим мнением в соцсети Олувале.

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