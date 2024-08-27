Головин может восстановиться к матчу с «Лансом». Российский хавбек «Монако» не играл с апреля из-за травмы

Напомним, полузащитник «Монако» не играл с 7 апреля из-за проблем с голеностопом. Перед матчем с «Лионом» (2:0), который состоялся 24 августа, главный тренер монегасков Ади Хюттер предположил, что Головину потребуется около десяти дней, чтобы вернуться в строй.