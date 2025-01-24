Кимаковский: военные ВС РФ выдвинули ультиматум бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в пятницу, 24 января, подтвердил, что командование российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде вооруженных формирований Украины, находящейся в поселке Великая Новоселка.
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