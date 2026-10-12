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stroim21

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Как организовать туалет на пищевом производстве без переноса помещения

Как организовать туалет на пищевом производстве без переноса помещения

Когда речь заходит о санитарных зонах на пищевом предприятии, многие руководители сразу представляют себе идеальную картину: отдельный бытовой блок, раздевалка, душевая, санузел за пределами производственного контура.

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