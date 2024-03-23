"Уральские авиалинии" в связи с терактом готовы полностью вернуть деньги за билеты до Москвы

В авиакомпании просят пассажиров заранее приезжать в аэропорты в связи с усилением мер безопасностиМеры безопасности усилены после теракта в "Крокус Сити Холле" во всех аэропортах и на железнодорожных вокзалах России.
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