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Царьград

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"Уральские авиалинии" в связи с терактом готовы полностью вернуть деньги за билеты до Москвы

"Уральские авиалинии" в связи с терактом готовы полностью вернуть деньги за билеты до Москвы

В авиакомпании просят пассажиров заранее приезжать в аэропорты в связи с усилением мер безопасностиМеры безопасности усилены после теракта в "Крокус Сити Холле" во всех аэропортах и на железнодорожных вокзалах России.

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