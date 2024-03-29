В Минтрансе Подмосковья назвали оптимальные сроки замены авторезины на летнюю

Кроме замены шин транспортники рекомендуют промыть радиаторы и помыть автомобили.Минтранс Московской области сообщает, что температура воздуха в регионе растёт, и, по прогнозам синоптиков, к среде может достигнуть +20° днём.
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