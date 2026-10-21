Начальник управления по охране животного мира Новосибирской области Семён Доплер рассказал, что медведей от пасек можно отпугивать шумом, например с помощью проволоки с жестяными банками, которую натягивали вокруг ульев около двадцати лет назад.
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