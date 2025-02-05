Захарова назвала Зеленского маньяком

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского маньяком, рассматривающим планету в качестве объекта своих больных фантазий.
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