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Русские освободили Раздоловку: ВСУ бегут под Купянском. Битва за Нью-Йорк началась. Белоусов взялся за дронs-разведчики – Горячая сводка СВО

Русские освободили Раздоловку: ВСУ бегут под Купянском. Битва за Нью-Йорк началась. Белоусов взялся за дронs-разведчики – Горячая сводка СВО

Фото: globallookpress.com / Bulkin Sergey Сегодня 3,8K прочитали Наши войска усилили натиск на позиции ВСУ, которые терпят и без того серьезные проблемы на фоне обнищания резервов.

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