Соединенные Штаты Америки: один человек был ранен после того, как вооруженный человек прибыл в дом и открыл огонь в квартале 15400 на Юго-западной 148-й улице возле представительского аэропорта Кендалл-Тамиами (TMB/KTMB) в секторе Country Walk округа Майами-Дейд, Флорида, в послеобеденные часы.
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