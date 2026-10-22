Соединенные Штаты Америки: один человек был ранен после того, как вооруженный человек прибыл в дом и открыл огонь в квартале 15400 на Юго-западной 148-й улице возле представительского аэропорта Кендалл-Тамиами (TMB/KTMB) в секторе Country Walk округа Майами-Дейд, Флорида, в послеобеденные часы.