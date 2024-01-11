В Нижнекамске стартовал сбор гумпомощи для бойцов СВО к 23 февраля

В Нижнекамске начат сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В рамках акции «Подарим тепло героям НК» планируется подготовить индивидуальные наборы для земляков ко Дню защитника Отечества, передает «Татар-информ».
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