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Журнал "Культурная Столица"

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Конкурс молодых театральных фотографов «Театр в объективе»

Молодежный театр на Фонтанке и оргкомитет конкурса «Театр в объективе» приветствуют вас! С радостью сообщаем, что 1 апреля начался прием заявок на участие в Пятом петербургском конкурсе молодых театральных фотографов «Театр в объективе».

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