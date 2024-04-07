Конкурс молодых театральных фотографов «Театр в объективе»

Молодежный театр на Фонтанке и оргкомитет конкурса «Театр в объективе» приветствуют вас! С радостью сообщаем, что 1 апреля начался прием заявок на участие в Пятом петербургском конкурсе молодых театральных фотографов «Театр в объективе».